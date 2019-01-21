Прокуратура потребовала очистить дороги в Тамалинском районе

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21 января 2019, 16:07Общество
Прокуратура Тамалинского района Пензенской области проверила, как исполняют законодательство о жилищно-коммунальном хозяйстве. В деятельности ряда администраций нашли нарушения.
Установлено, что на территории Ульяновского, Мачинского сельсоветов и рабочего поселка Тамала не расчистили от снега некоторые улицы. В их числе - проезжие части дорог ул. Центральная в д. Богданово (Ульяновский сельсовет), ул. Садовая и Центральная в с. Григорьевка (Мачинский сельсовет) и ул. Солнечная, Школьная, Транспортная, пер. Амбулаторный в Тамале.
«Эти нарушения напрямую создают угрозу для участников дорожного движения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В суд направили иски о признании незаконными бездействие администраций. В настоящее время они находятся на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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