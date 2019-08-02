Прокуратура обнаружила нарушения в деятельности «Горводоканала»

В Пензе прокуратура провела проверку и нашла нарушения в деятельности ООО «Горводоканал».

В результате проверки выяснилось, что «Горводоканал» не разместил отчет о годовом объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 год на информационном сайте. По закону, организация могла это сделать до 1 февраля текущего года.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении заместителя начальника отдела тендеров и закупок ООО «Горводоканал». Пензенское управление федеральной антимонопольной службы рассмотрело его, виновному назначили штраф - 30 тысяч рублей.

Кроме того, по факту нарушений внесено представление в адрес руководителя организации, его рассмотрели и удовлетворили, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».