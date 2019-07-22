Прокуратура не нашла нарушений в проверках бизнеса Николая Кузякова

Прокуратура провела проверку после обращения пензенского предпринимателя Николая Кузякова, к президенту Владимиру Путину во время «прямой линии».

Предприниматель рассказал о том, что количество внеплановых проверок его предприятия выросло. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в отношении бизнесмена никакие проверки не проводились.

«Имевшее место взаимодействие предприятия с контролирующими органами проверками не являлось, административные санкции не принимались», - уточнили в ведомстве.

В июне 2019 года на предприятии проверяли исполнение природоохранительного законодательства, нарушений не выявили. Помимо этого, бизнесмена Николая Кузякова приглашали на заседание комиссии по исполнению законодательства о налогах и сборах. По его результатам никакие предписания предпринимателю не выдавали.

Каких-либо проверочных мероприятий в отношении бизнесмена сотрудниками налоговой тоже не проводилось.

В 2018 году на предприятии было всего две проверки. Она из них была плановой, а вторая – внеплановой, которую провели в рамках межведомственного взаимодействия информации, добавили в пресс-службе.

«Основания для проведения проверок у контролирующих органов имелись. В соответствии с требованиями законодательства, проведение указанных проверок с органами прокуратуры согласованию не подлежало. Права бизнесмена не нарушались», - уточнили в ведомстве.

Однако одна проверка, которую проводила инспекция труда, все-таки прошла с нарушением. Не были соблюдены требования законодательства при подготовке распоряжения о ее проведении и оформлении результатов. В связи с этим прокуратура внесла представление.

«Каких-либо грубых нарушений, влекущих признание проверки незаконной, контролирующим органом допущено не было», - подытожили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».