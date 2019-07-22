Прокуратура не нашла нарушений в проверках бизнеса Николая Кузякова

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22 июля 2019, 17:37Общество
Прокуратура провела проверку после обращения пензенского предпринимателя Николая Кузякова, к президенту Владимиру Путину во время «прямой линии».
Предприниматель рассказал о том, что количество внеплановых проверок его предприятия выросло. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в отношении бизнесмена никакие проверки не проводились.
«Имевшее место взаимодействие предприятия с контролирующими органами проверками не являлось, административные санкции не принимались», - уточнили в ведомстве.
В июне 2019 года на предприятии проверяли исполнение природоохранительного законодательства, нарушений не выявили. Помимо этого, бизнесмена Николая Кузякова приглашали на заседание комиссии по исполнению законодательства о налогах и сборах. По его результатам никакие предписания предпринимателю не выдавали.
Каких-либо проверочных мероприятий в отношении бизнесмена сотрудниками налоговой тоже не проводилось.
В 2018 году на предприятии было всего две проверки. Она из них была плановой, а вторая – внеплановой, которую провели в рамках межведомственного взаимодействия информации, добавили в пресс-службе.
«Основания для проведения проверок у контролирующих органов имелись. В соответствии с требованиями законодательства, проведение указанных проверок с органами прокуратуры согласованию не подлежало. Права бизнесмена не нарушались», - уточнили в ведомстве.
Однако одна проверка, которую проводила инспекция труда, все-таки прошла с нарушением. Не были соблюдены требования законодательства при подготовке распоряжения о ее проведении и оформлении результатов. В связи с этим прокуратура внесла представление.
«Каких-либо грубых нарушений, влекущих признание проверки незаконной, контролирующим органом допущено не было», - подытожили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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