Прокуратура назвала виновных в отравлении шести школьников в Колышлее

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24 апреля 2018, 13:33Происшествия
В Колышлейском районе Пензенской области провели проверку после того, как в школе №2 шесть учеников отравились угарным газом.
Выяснилось, что из-за работающей в подвале помпы произошло превышение норм углекислого газа в здании почти в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В ведомстве пояснили, что после того, как по школе распространился запах выхлопных газов, не была организована эвакуация детей. Школьников вывели из здания только по указанию прокурора района, который прибыл на место.
«По результатам проверки прокурор в адрес главы администрации Колышлейского района внес представление, сейчас оно находится на рассмотрении», - добавили в пресс-службе.
Подробнее о случившемся мы писали здесь.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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