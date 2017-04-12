Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе «Т Плюс»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 апреля 2017, 19:21Общество
Должностные лица ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Пензенской области.
После аварии на «ТЭЦ-1» в январе 2017 года в теплоснабжающих организациях начались проверки, в результате прокуратура Пензенской области выявила многочисленные нарушения. Они связаны с несоблюдением законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
«В результате прокурорского вмешательства 13 должностных лиц и сама организация «Т Плюс Пенза» были привлечены 13 раз к административной ответственности по статье 7.23, которая предусматривает ответственность за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами», - сообщила заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Елена Сумбаева.
Также прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием к компании заменить ветхие участки тепловых сетей, протяженностью более пяти километров. Отремонтировать их должны до конца года.
Напомним, крупная авария на «ТЭЦ-1» произошла 26 января. В одном из корпусов под большим давлением сорвало крышку насосного механизма подачи давления, и она повредила несущие балки. В результате порядка 600 квадратных метров кровли обрушилось на паропровод. В аварии погиб 52-летний сварщик, оказавшийся под завалом. Без тепла в морозы остались около 500 жилых домов. На восстановление отопления ушло несколько дней.
12 апреля 2017, 20:11Симонов: В 2016 году коррупционеры нанесли ущерб в 30 млн руб
12 апреля 2017, 19:59В Пензе предложили отменить автобусы после 8 вечера
12 апреля 2017, 19:54В студии «Эхо Пензы» Ольга Жовтяк ответила на вопросы пензенцев
12 апреля 2017, 19:40«Злато-Серебро» готовит для пензенцев новый концерт
12 апреля 2017, 19:34В Пензенской области проверили готовность к сезону судоходства
12 апреля 2017, 19:29В Пензе открылась выставка лаковой миниатюры
12 апреля 2017, 19:24В Пензе трое аферистов обманули бабушку на 125 тысяч рублей
12 апреля 2017, 19:21Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе «Т Плюс»