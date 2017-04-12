12 апреля 2017, 19:21Общество Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе «Т Плюс» Должностные лица ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Пензенской области.

После аварии на «ТЭЦ-1» в январе 2017 года в теплоснабжающих организациях начались проверки, в результате прокуратура Пензенской области выявила многочисленные нарушения. Они связаны с несоблюдением законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

«В результате прокурорского вмешательства 13 должностных лиц и сама организация «Т Плюс Пенза» были привлечены 13 раз к административной ответственности по статье 7.23, которая предусматривает ответственность за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами», - сообщила заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Елена Сумбаева.

Также прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием к компании заменить ветхие участки тепловых сетей, протяженностью более пяти километров. Отремонтировать их должны до конца года.

Напомним, крупная авария на «ТЭЦ-1» произошла 26 января. В одном из корпусов под большим давлением сорвало крышку насосного механизма подачи давления, и она повредила несущие балки. В результате порядка 600 квадратных метров кровли обрушилось на паропровод. В аварии погиб 52-летний сварщик, оказавшийся под завалом. Без тепла в морозы остались около 500 жилых домов. На восстановление отопления ушло несколько дней.

Общество

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