В Пензенской области начались проверки соцобъектов

Генеральная прокуратура России после трагедии в Кузбассе начала проверку всех торговых центров в стране. В Пензе сотрудники надзорного органа выяснили, соблюдаются ли нормы законодательства о пожарной безопасности на одном из таких объектов, располагающемся в Октябрьском районе города.

Один из первых пунктов, на которые обращают внимание проверяющие - состояние путей эвакуации и расположение выходов. Сотрудники МЧС и прокуратуры вместе с представителями администрации одного из пензенских торгово-развлекательных центров провели обход огромного здания. Их задача - проверить соблюдение требований пожарной безопасности комплекса, который ежедневно посещают тысячи людей.

«Проверяются системы обеспечения безопасности, такие как пожарная сигнализация, система тушения огня, их наличие и исправность, также работоспособность внутреннего и внешнего противопожарного водопровода и гидрантов», - рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Алпатов.

Сотрудники прокуратуры вместе с пожарными тщательно осматривали каждый уголок. Проверили наличие запасных выходов в кинотеатре, служебных помещениях, в магазинах и кафе.

О нарушениях, выявленных в результате проверки, говорить рано. Окончательные выводы будут сделаны после изучения технической документации.

«По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений, будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», - сказала старший помощник прокурора Октябрьского района Пензы Дарья Семененко.

Согласно поручению прокуратуры, в регионе предстоит внепланово обследовать 2800 объектов с массовым пребыванием людей. Это торговые и развлекательные центры, учреждения образования, культуры и спорта. Проверки продолжатся до конца марта.