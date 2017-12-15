15 декабря 2017, 17:59Общество

Прокуратура контролирует отключение тепла на ул. Суворова

В Пензе на улице Суворова несколько домов остались без отопления из-за повреждений на участке теплотрассы.

По данным АО «Т плюс Теплосеть Пенза», отопление и горячую воду отключили в восьми жилых домах для устранения повреждений. Теплоноситель обещают подать до восьми утра 16 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Ситуация находится под контролем прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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