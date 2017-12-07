Прокуратура добилась выплаты долгов колышлейским работникам

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07 декабря 2017, 15:01Общество
В Пензенской области работники колышлейской организации обратились в прокуратуру в связи с невыплатой им зарплаты за два месяца.
В результате прокурорской проверки установлено, что ООО ПО «Метапласт» задолжало 27 работникам за август и сентябрь 263 000 рублей.
На генерального директора организации завели дело об административном правонарушении. Региональная Госинспекция труда оштрафовала его на 20 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Кроме того, в мировой суд направили 27 заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате. Все они рассмотрены и удовлетворены.
В настоящее время задолженность перед работниками погашена, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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