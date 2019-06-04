Производительность труда на пензенских предприятиях станет выше

Пензенским предпринимателям предложили стать частью национального проекта. В технопарке «Рамеев» прошел семинар, посвященный адресной поддержке повышения производительности труда. Согласно целям, поставленным главой государства, к 2024 году этот показатель, в среднем, должен вырасти на 5%. О том, как сделать работу предприятия более эффективной рассказали специалисты «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда».

Во всем мире показатель производительности труда считается одним из основных при оценке эффективности бизнеса. Он рассчитывается как дополнительная стоимость на одного человека. Несмотря на простоту формулы, за этим кроется большой экономический потенциал.

«Если растет добавленная стоимость коммерческих предприятий, то повышаются налоговые отчисления в регионы. Если у региона появляются дополнительные средства, то их пускают, в том числе, на социальные нужны: выплаты нуждающимся гражданам, повышение зарплат специалистов, трудящихся в социальном секторе. Поэтому проект повышения производительности труда является ключевым», - отметила заместитель генерального директора «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда» Светлана Горчакова.

Пензенская область стала одним из 15 регионов второй волны, которые присоединились к реализации проекта. В 2019 году на его реализацию из федерального бюджета будет выделено 30 миллионов рублей. Специалисты «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда» уже смогли подвести первые итоги проекта. В работу были вовлечены порядка 100 предприятий различных направлений. В среднем, рост показателей производительности труда составил более 10%.

«Сейчас мы можем сказать, что у нас на сайте производительность.рф зарегистрированы 18 предприятий. Девять из них уже подписали соглашения о вступлении в эту программу. На двух идет работа специалистов «Федерального центра компетенций». Значимость - очевидна. Мы понимаем, что невозможно ни повышение зарплаты, ни понижение издержек без повышения производительности труда. Это прекрасно осознают и руководители предприятий. Думаю, уже в 2020 году увидим результаты проделанной работы», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Среди мер, которые планируется применять в нашем регионе - финансовое стимулирование, создание системы подготовки кадров, экспортная поддержка и многое другое. Реализация национального проекта продлится до 2024 года. К этому моменту производительность труда, в среднем по стране, должна вырасти, как минимум, на 5%.