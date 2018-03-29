Переработку мяса на заводе в Ухтинке планируют увеличить на 20%

29 марта делегация правительства Пензенской области побывала на мясоперерабатывающем комбинате в Ухтинке. Председатель и министры увидели, на каких мощностях работает предприятие сегодня и на каких собирается работать завтра.

Гости увидели, в чем уникальность комбината, он производит так называемый монотовар. То есть мясо прессуется в естественную оболочку, свиную череву. Нынешний темп производства - 800 тонн в месяц. Это, благодаря вложениям в модернизацию, в несколько раз больше, чем прежде. Дальнейшие планы холдинга - расширяться.

«Сейчас по линии единовременного содержания расположены 110 тысяч голов поросят, в мае-июне пускаем по 20 тысяч. В 2018-м планируем порядка 150. Также собираемся поставить вторую линию, на 200 голов в час, тогда сможем бить в год примерно полтора миллиона голов», - рассказал инвестор Игорь Бабаев.

За последние восемь лет финансовые вливания в производство и переработку мяса в этой группе компаний достигли десяти миллиардов рублей, и эта работа продолжится. Например, инвестиций потребует и производство кормов. После планируемой реконструкции одной из элеваторных линий производительность увеличится на 20%.

«С выполнением тех мероприятий, о которых рассказал Игорь Алексеевич, создадутся дополнительно примерно 500 рабочих мест, средняя зарплата сотрудников - 40 тысяч рублей», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Реконструкция комбината в целом - это среднесрочная перспектива. Но уже точно известно, сколько вложено в проект по созданию новой линии убоя в 2018 году - 146 миллионов рублей.