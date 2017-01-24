24 января 2017, 19:47Общество Программы «Экспресса» вошли в число лучших региональных телепередач В четверг, 26 января, в эфир телеканала «ТРО» выйдут лучшие программы телеканала «Экспресс» в рамках проекта «День региона. Лучшее за 2016 год».

Со слов руководства «ТРО», по итогам прошлого года, проект «Дни регионов» вызвал множество положительных отзывов и просьб повторить отдельные программы, посвященные истории, культуре и традициям городов и областей Союзного государства.

«Благодаря уникальным программам и фильмам, производимым в регионах, телеканалу удалось создать крупнейшее в Союзном государстве связующее звено для миллионов телезрителей. В 2017-ом мы продолжим показ всего того лучшего, что создается сегодня в ведущих телерадиокомпаниях Союзного государства», - сказал председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Игорь Угольников.

Так, 26 января телеканал «ТРО» покажет лучшие программы 12 ведущих телерадиокомпаний городов России и Беларуси. В их числе - и передачи телеканала «Экспресс». Это программы «Робинзоны» (12+), «Пенза. Масштаб 1:350» (12+), «Факультатив» (12+) и документальный фильм «Долина древней мордвы» (12+).

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