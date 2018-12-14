Программу стажировки пензенских учителей за рубежом продолжат в 2019 году

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 декабря 2018, 17:59Образование
В Пензе состоялась встреча, на которой обсудили результаты стажировки учителей иностранного языка в Великобритании.
Как отметили в пресс-центре облправительства, проект зарубежных стажировок для учителей иностранного языка реализуется по инициативе губернатора Ивана Белозерцева в течение двух лет. Планируется, что его продолжат и в 2019 году.
«Стажировка оказалась для меня весьма значимой. Сейчас, спустя год, могу сказать, что мне удалось систематизировать методику преподавания предмета, впитав максимально все, что я видела в ходе стажировки в Англии. Положительным результатом является и то, что мне удалось добиться большего охвата детей, занятых во внеурочной деятельности», - рассказала участник программы 2017 года Надежда Пронякова.
В ходе встречи выпускникам стажировки этого года вручили удостоверения о повышении квалификации по программе «Эффективные методы преподавания английского языка», пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 декабря 2018, 19:49В пензенском УФАС появилась женская команда по регби
14 декабря 2018, 19:44Жители ул. Бекешской боятся повторного прорыва канализационной трубы
14 декабря 2018, 19:37В Сердобске установили бюст актеру Виктору Степанову
14 декабря 2018, 19:29Радио «Экспресс» разыгрывает путевку в Сочи
14 декабря 2018, 19:26В Пензе готовятся выпустить первый авиатренажер
14 декабря 2018, 19:21В Пензе началась борьба с незаконной продажей елок
14 декабря 2018, 19:18Губернатор оценил отель международного класса Azimut
14 декабря 2018, 19:12В Пензе прошла инаугурация президента школы №65