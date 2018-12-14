Программу стажировки пензенских учителей за рубежом продолжат в 2019 году

В Пензе состоялась встреча, на которой обсудили результаты стажировки учителей иностранного языка в Великобритании.

Как отметили в пресс-центре облправительства, проект зарубежных стажировок для учителей иностранного языка реализуется по инициативе губернатора Ивана Белозерцева в течение двух лет. Планируется, что его продолжат и в 2019 году.

«Стажировка оказалась для меня весьма значимой. Сейчас, спустя год, могу сказать, что мне удалось систематизировать методику преподавания предмета, впитав максимально все, что я видела в ходе стажировки в Англии. Положительным результатом является и то, что мне удалось добиться большего охвата детей, занятых во внеурочной деятельности», - рассказала участник программы 2017 года Надежда Пронякова.

В ходе встречи выпускникам стажировки этого года вручили удостоверения о повышении квалификации по программе «Эффективные методы преподавания английского языка», пишет ИА «Пенза-Пресс».