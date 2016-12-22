Программу расселения пензенцев из ветхого жилья реализуют без отставания

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22 декабря 2016, 17:52Общество
На последнем в 2016 году заседании правительства Пензенской области подвели предварительные итоги реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Так, в рамках программы с 2008 года был проведен капитальный ремонт 1860 многоквартирных домов. Улучшить условия проживания смогли более 200 тысяч человек. Объем финансирования составил порядка трех миллиардов рублей.
«Второй раздел - это переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Общая сумма затрат программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории области 2008-2012 годах в рамках долевого финансирования составила 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Приобретено 1909 квартир площадью 72,4 квадратных метра. Жилищные условия улучшили 4811 человек», - сказал начальник управления ЖКХ Пензенской области Михаил Панюхин.
Программу расселения жителей из ветхого и аварийного жилья необходимо выполнить до 1 сентября 2017 года. Пока в Пензенской области она реализуется без отставания от графика.
На заседании правительства подвели также предварительные итоги исполнения областного бюджета и обсудили принципы взаимодействия пензенских образовательных учреждений с учреждениями из соседних регионов.
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