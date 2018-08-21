Программу капремонта пензенских школ продлят на три года

В Пензенской области будет возобновлен проект по оснащению рабочего места учителя, а также продлено действие программы по модернизации образовательной инфраструктуры. Важные поручения озвучил губернатор Иван Белозерцев в ходе августовского педагогического форума. Предваряла пленарное заседание масштабная экспозиция достижений внеурочной деятельности школьников.

Пензенские ребята придумали экологически чистый вид транспорта - электромопед, который способен развивать скорость до 50 километров в час. Аналогов в России практически нет, а зарубежные стоят в два раза дороже местной разработки.

«Он разработан на базе нашей программы и силами команды из пяти человек. На выставке представлен прототип в черном цвете, но будут еще три других. Мопед ограничен лишь тем, что у него нет педалей, но полностью заряженный аккумулятор позволяет преодолеть расстояние до 40 километров», - рассказал ведущий специалист комплексной программы «1000-list-nick» Юрий Глебов.

Электромопед, по мнению разработчиков, будет пользоваться популярностью. Позволить его себе смогут даже студенты. Необычный транспорт привлек внимание и главы региона. Губернатор предложил ребятам несколько вариантов доработки модели, пообещав при этом помочь финансово.

Иван Белозерцев предложил юным конструкторам больше участвовать в соревнованиях, это будет способствовать развитию молодых талантов в сфере науки и техники. Губернатор отметил, что необходимо развивать дополнительное образование и в дальнейшем. Масштабами же уже существующих направлений были впечатлены гости из соседних регионов.

«К 100-летию дополнительного образования представлена очень хорошая выставка, очень приятно, что основной акцент сделан на техническое, инженерное направления, так как они сегодня достаточно актуальны и важны», - сказала министр образования Республики Мордовия Галина Явкина.

Ежегодный педагогический форум - это постановка задач на новый учебный год и подведение итогов прошедшего. На сегодняшний день на территории региона всесторонне подходят к развитию детей, причем эта работа начинается именно в дошкольных учреждениях.

«Технологии раннего творчества направлены на физическое развитие и снижение детской заболеваемости, приобщение к истории и культуре родного края, формирование интереса к чтению», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Во время своего выступления глава региона отметил, что необходимо продолжить оснащать школы современным оборудованием. Так, предстоит возобновить проект по оснащению рабочего места учителя. Пока он будет реализован на базе нескольких школ. В последующие годы - затронет все образовательные учреждения.

«Быть хорошим учителем - великое искусство, поэтому любому, даже очень опытному педагогу нельзя переставать повышать свою квалификацию. Мы понимаем, что мир сегодня меняется, причем очень стремительно, появляются новые - более эффективные методики преподавания, да и сама программа претерпевает серьезные изменения», - отметил губернатор.

Также Иван Белозерцев призвал педагогов развивать инклюзивное образование на базе коррекционных школ и сообщил, что программа капитального ремонта образовательных учреждений будет продлена в регионе еще на три года.