Программа «Чистая вода» будет действовать и в городах Пензенской области

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23 июля 2019, 13:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания в правительстве региона отметил, что в программе «Чистая вода» должны принимать участие не только районы, но и города. Соответствующие изменения он поручил внести в документы.
Глава региона привел в пример поселок ЗиФ, который находится на территории Пензы, там нет центрального водопровода, а скважины пересохли в этом году, сообщили в пресс-центре облправительства.
Министерству финансов Пензенской области губернатор поручил изыскать возможность корректировки бюджета региона с выделением средств на организацию водоснабжения поселка ЗиФ на условиях софинансирования.
«Нужно заложить деньги с таким расчетом, чтобы в этом году работы уже начать. Это, конечно, в первую очередь, - задача мэрии, областной бюджет все на себя не возьмет, но помочь надо. Я обещал людям, что в следующем году мы эту проблему решим, нужно приступать к реализации этого проекта», - сказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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