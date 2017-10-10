10 октября 2017, 15:35Общество Пензенского профессора осудили за фиктивный договор со студенткой 67-летнего профессора Пензенского государственного технологического университета осудили за получение взятки.

«С 1 января по 1 февраля 2015 года профессор одного из факультетов ПензГТУ сообщил обратившейся к нему студентке, что получить положительную оценку за курсовой проект, экзамен и зачет по двум дисциплинам без фактической проверки знаний она сможет при условии заключения договора.

Он предусматривал выполнение научно-исследовательской работы между любым подысканным ею юридическим лицом (заказчиком) и ПензГТУ (исполнителем), в котором преподаватель будет выступать ответственным исполнителем», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Впоследствии он хотел получить по этому договору деньги. При этом заказ и изготовление вузом в его лице научно-исследовательской работы осуществлялись для получения взятки под видом научной деятельности, добавили в пресс-службе.

Девушка согласилась. Ее отец обратился к знакомому генеральному директору ООО, от имени которого с ПензГТУ был заключен договор на вышеуказанных условиях.

Затем с 1 февраля по 30 апреля 2015 года профессор поставил студентке положительные оценки и зачет по двум дисциплинам.

4 июня 2015 года он получил за выполнение научно-исследовательской работы, а фактически за незаконные действия по выставлению студентке положительных оценок, более 11 тысяч рублей.

Судом профессору назначили штраф - 233 тысячи 980 рублей и лишили права заниматься педагогической деятельностью на один год. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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