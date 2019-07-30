Проекты четырех пензенских школьников оценили на всероссийском уровне

Четверо ребят из Пензенской области стали победителями всероссийского конкурса «Кадры будущего для регионов». Они вошли в сотню лучших школьников. Всего в конкурсе приняло участие более 320 ребят из 37 областей России. Встреча с победителями прошла в музее пензенской школы №4 «Ступени».

Ребята из зареченского общеобразовательного учреждения №221 Егор Абрамов и Захар Тенькаев разработали образовательный проект «Школа власти», в основу которого легли встречи с представителями местной власти. Дмитрий Мякиньков из общеобразовательного учреждения №69 изобрел устройство, которое защищает смартфоны от перезаряда в ночное время.

«После полного заряда смартфон заряжается до 100% и разряжается до 95% и так всю ночь. Я создал устройство, которое защищает устройство от этого», - рассказал он.

Третий проект, ставший победителем конкурса «Кадры будущего для регионов», краеведческий - «Малая Родина - большая любовь». Коллективную работу учащихся пензенской школы №4 «Ступени» и его педагогов представил Антон Авдонин. Цель проекта - с помощью современных технологии познакомить школьников с историей родного учебного заведения, в здании которого на стыке XIX и XX веков размещалось пензенское реальное училище.

«Современные дети - компьютеризированные, поэтому то, что мы стали внедрять технологии, значительно расширило наши возможности. Мы можем делать квесты, внедряя в них, например, интерактивные задания, которые ребята выполняют на компьютере, или кроссворды, тесты, то, что им нравится», - сказала педагог дополнительного образования средней школы №4 «Ступени» Пензы Ольга Маркова.

Стать победителями конкурса «Кадры будущего для регионов», который курирует областное министерство экономики, школьникам помогло участие в муниципальных и региональных проектах. Опыт, который они приобрели, оказался бесценным.

«В Пензенской области очень хорошо ведется проектная деятельность среди школьников, профориентационная работа. Благодаря двум конкурсам, которые существуют в регионе - «Продвижение» и «Я - гражданин России», есть выход на федеральный уровень», - рассказала координатор регионального этапа конкурса «Кадры будущего для регионов» Марина Тарасова.

Встреча в стенах пензенской школы №4 прошла перед ответственной поездкой в международный лагерь «Артек». Там 7 августа начнется смена (6+) «Артековская робинзонада». Отбор участников третий год подряд организует «Агентство стратегических инициатив». В задачи всероссийской организации входит создание возможностей для самореализации амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире.