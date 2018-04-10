Проект реконструкции Дома офицеров в Пензе готов к торгам

В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, и глава региона призвал проводить торги.

«Раз мы сделали хороший проект, значит, надо его реализовать. На этот год 100 млн заложили, в следующем посмотрим, может, 300 заложим. Там очень дорогое оборудование, мебель», - добавил он.

Напомним, как ранее сообщали в пресс-центре облправительства, общая стоимость работ и оборудования на сооружение, которое получит новую жизнь в качестве Центра культурного развития «На Ленинградской», превысит 600 миллионов рублей. Реконструкция будет идти поэтапно, в течение трех лет. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год, пишет ИА «Пенза-Пресс».