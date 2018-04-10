Проект реконструкции Дома офицеров в Пензе готов к торгам

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10 апреля 2018, 15:34Общество
Губернатор Иван Белозерцев рассказал, на каком этапе находится реконструкция Дома офицеров в Пензе.
В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, и глава региона призвал проводить торги.
«Раз мы сделали хороший проект, значит, надо его реализовать. На этот год 100 млн заложили, в следующем посмотрим, может, 300 заложим. Там очень дорогое оборудование, мебель», - добавил он.
Напомним, как ранее сообщали в пресс-центре облправительства, общая стоимость работ и оборудования на сооружение, которое получит новую жизнь в качестве Центра культурного развития «На Ленинградской», превысит 600 миллионов рублей. Реконструкция будет идти поэтапно, в течение трех лет. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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