Проект пензенской библиотеки одержал победу на всероссийском конкурсе

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12 декабря 2018, 16:04Культура
Завершился конкурс «Читаем Солженицына», победителем стал культурно-просветительский проект пензенской областной библиотеки им. Лермонтова.
Проект под названием «Александр Солженицын и Пензенский край» (0+) посвящен 100-летию со дня рождения знаменитого писателя.
По данным пресс-службы Лермонтовской библиотеки, конкурс был направлен на популяризацию наследия писателя и выявление лучших просветительских проектов, в основе которых лежит творчество Солженицина.
Всего на конкурс заявилось 137 участников из 49 регионов России. Второе место заняла библиотека Сахалина, на третьем месте - Самарская областная юношеская библиотека, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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