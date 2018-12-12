Проект пензенской библиотеки одержал победу на всероссийском конкурсе

Завершился конкурс «Читаем Солженицына», победителем стал культурно-просветительский проект пензенской областной библиотеки им. Лермонтова.

Проект под названием «Александр Солженицын и Пензенский край» (0+) посвящен 100-летию со дня рождения знаменитого писателя.

По данным пресс-службы Лермонтовской библиотеки, конкурс был направлен на популяризацию наследия писателя и выявление лучших просветительских проектов, в основе которых лежит творчество Солженицина.

Всего на конкурс заявилось 137 участников из 49 регионов России. Второе место заняла библиотека Сахалина, на третьем месте - Самарская областная юношеская библиотека, пишет ИА «Пенза-Пресс».