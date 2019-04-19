Проект пензенских поисковиков получил более полумиллиона рублей

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19 апреля 2019, 10:32Общество
Проект регионального отделения общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Пензенской области получил грантовую поддержку.
Проект поисковиков «От истоков Суры - до могилы героя» направлен на патриотическое воспитание молодежи через участие в увековечении памяти воинов, которые ушли на фронт и не вернулись в составе дивизий, сформированных на пензенской земле. Грант составил 545,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.
Участники проекта изучат боевые пути пензенских стрелковых дивизий, соберут информацию, которая позволит восстановить хронику событий. По итогам исследования будет снят фильм о поисковом движении в регионе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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