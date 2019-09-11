Проект «Агростартап» поможет 15 пензенцам открыть сельхозпредприятия

Пензенцы могут стать участниками нового проекта регионального минсельхоза «Агростартап» (18+). Направление выбирает сам заявитель, так же, как цели и задачи, способы финансирования и иные условия развития агропромышленных комплексов и фермерских хозяйств. В числе первых желающих открыть сельхозпредприятия - 50 человек. Они уже прошли очную форму защиты проектов.

Что такое «Агростартап»? К примеру, вы всю жизнь мечтали заниматься разведением пчел или овец. Продумываете проект, в котором прописываете финансирование, корм, площадки, возможные рынки сбыта и условия содержания, и направляетесь с ним в региональный минсельхоз. Алгоритм элементарен. Главное - прописать все детали, ведь о мелочах заявителя обязательно спросит строгая спецкомиссия.

В нее входят специалисты агропромышленного комплекса Пензенской области. Они тщательно следят за тем, чтобы все критерии, например, реалистичность бизнеса, план многолетнего развития, создание рабочих мест, выполнялись в проекте каждого заявителя. В противном случае соискателям приходится отвечать на неудобные вопросы комиссии.

«Это господдержка для развития серьезных хозяйств. Один из участников - начинающий фермер. Он заявляется для создания промышленной пасеки и помогает кооперативу, который занимается фасовкой, упаковкой меда, продуктов пчеловодства», - рассказал председатель сельскохозяйственного производственного кооператива из Пензенского района Сергей Цыганов.



В числе первых с проектами в министерство сельского хозяйства обратились 50 человек. Из них на грантовую поддержку смогут рассчитывать лишь 15 заявителей.

«Для нас очень важен рынок этой продукции, чтобы не напрямую выходить на покупателя. Таким образом, решается проблема производства товара, который нужен потребителю», - отметил министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта и при поддержке регионального ведомства. Гранты до четырех миллионов смогут получить заявители, успешно прошедшие очную защиту. На развитие новых сельскохозяйственных проектов в 2019 году выделено 50 миллионов рублей.