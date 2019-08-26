Проект «А мы из Пензы!» выдвинули на премию Минобороны России

Библиотека имени М. Ю. Лермонтова на соискание премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства выдвинула проект «А мы из Пензы!» (6+).

Как отметили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма, главная задача проекта - воспитание патриотизма, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре России.

Основа проекта «А мы из Пензы!» - выездная экспозиция Музея книги военных лет на базе библиомобиля. За все время существования ее осмотрели 1144 человека из 17 пензенских населенных пунктов и двух саратовских, пишет ИА «Пенза-Пресс».