Проект «А мы из Пензы!» выдвинули на премию Минобороны России

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26 августа 2019, 14:06Культура
Библиотека имени М. Ю. Лермонтова на соискание премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства выдвинула проект «А мы из Пензы!» (6+).
Как отметили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма, главная задача проекта - воспитание патриотизма, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре России.
Основа проекта «А мы из Пензы!» - выездная экспозиция Музея книги военных лет на базе библиомобиля. За все время существования ее осмотрели 1144 человека из 17 пензенских населенных пунктов и двух саратовских, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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