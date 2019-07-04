Продукты размазало по асфальту. Под Пензой фура попала в ДТП

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04 июля 2019, 16:36Происшествия
На дороге «Пенза-Саратов» днем 4 июля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Фотография с места происшествия появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что фура влетела в отбойник неподалеку от поселка Новозахаркино примерно в 12.10.
Судя по снимку, прицеп большегруза развалился, и из него вывалились коробки с продуктами. Овощи размазало по асфальту. Рядом стоит ГАЗель, является ли она участником аварии - неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД.
О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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