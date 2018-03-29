Продуктовая корзина пензенца подорожала за месяц на 31 рубль

Министерство экономики Пензенской области опубликовало данные о социально-экономическом развитии региона за январь-февраль. ИА «Пенза-Пресс» проанализировало статистику и узнало, на сколько изменились доходы и расходы жителей, а также стоимость продуктовой корзины.

По данным минэка, стоимость минимального набора продуктов выросла за месяц с 3 206,3 до 3 237,2 руб. По отношению к декабрю 2017 года рост в феврале составил 2%.

Что касается среднедушевого дохода, то в январе он равнялся 17 904,6, а в феврале – 21 467 руб. Таким образом, по отношению к февралю 2017 года он вырос на 4,5%, а к январю 2018 – на 19,9%.

А вот расходы, наоборот, уменьшились – с 16 843,5 руб. в январе до 15 530 руб. в феврале.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».