Прощание с Виктором Лазуткиным состоится 24 апреля

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23 апреля 2017, 12:49Общество
В понедельник, 24 апреля, простятся с Почетным гражданином Пензенской области Виктором Александровичем Лазуткиным.
Как сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра, прощальная церемония состоится в Центре культуры и досуга по адресу: г. Пенза, ул. Ленина, 11а с 10.00 до 12.00.
Траурная панихида начнется в 12.00. Отпевание состоится в Успенском кафедральном Соборе Пензы. Похоронят Виктора Лазуткина на Аллее славы Новозападного кладбища.
Напомним, о кончине Виктора Лазуткина стало известно утром 22 апреля. Соболезнования его родным и близким выразили первые лица города и области, депутаты.
Виктор Александрович Лазуткин — известный и авторитетный российский политик, родился 18 апреля 1950 года в с. Высокое Башмаковского района. Окончил Пензенский сельскохозяйственный институт, в 24 лет был назначен директором совхоза «Чапаевский» Колышлейского района. Стал одним из самых молодых руководителей хозяйств в области. В 1991—1993 гг. работал заместителем главы администрации, первым заместителем главы администрации Пензенской области. 19 апреля 2002 г. избран председателем Законодательного Собрания, был депутатом Государственной Думы РФ третьего и четвертого созывов.
Награжден орденом Почета (2000 г.), медалью «За трудовую доблесть» (1980 г.), Почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской"(2002 г.).
По материалам ИА "Пенза-пресс".
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