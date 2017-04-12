Прощание с Верой Аношиной состоится 13 апреля

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12 апреля 2017, 11:12Общество
Администрация города Пензы и Пензенская городская Дума выражают искренние соболезнования родным и близким заслуженной артистки РСФСР Веры Аношиной.
Прощание состоится 13 апреля в МБУ «Центр культуры и досуга» с 09.00 до 11.30, гражданская панихида пройдет с 11.00 до 11.30, отпевание – в 12.00.
Веру Аношину похоронят на Аллее Славы на Ново-Западном кладбище.
Ранее соболезнования родным и близким артистки выразил глава региона Иван Белозерцев.
Напомним, артистка скончалась на 82-м году жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Вера Аношина родилась 27 мая 1935 года в деревне Безобразовка (сейчас — Сосновка) Кузнецкого района Пензенской области. С 1957 года она была солисткой Пензенского русского народного хора под руководством Октября Гришина, с 1965 года — солисткой пензенской филармонии. Вера Аношина приобрела особую известность, благодаря тому, что стала первой исполнительницей песен «18 лет» и «Милая роща».
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