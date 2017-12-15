Прощание с Татьяной Мартыненко состоится 16 декабря

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15 декабря 2017, 14:02Общество
Прощание с Почетным гражданином Пензенской области Татьяной Тарасовной Мартыненко состоится 16 декабря.
Церемония прощания пройдет в зале областной больницы им.Бурденко на улице Маршала Крылова с 11.00 до 12.00.
Скончалась Татьяна Мартыненко 14 декабря, в этот день ей должно было исполниться 94 года. Похоронят женщину на Ново-Западном кладбище.
Соболезнования родным и близким Татьяны Мартыненко выразили власти города и области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Татьяна Мартыненко была Почетным гражданином области, ветераном Великой Отечественной войны, кавалером орденов Красной Звезды, «Отечественной войны 2-й степени», она награждена медалями «За Победу над Германией» и «За освобождение Праги», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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