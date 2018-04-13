Прощание с Геннадием Ерошиным состоится 14 апреля

Прощание с главным врачом Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова, ветераном пензенского здравоохранения, заслуженным врачом РСФСР, кавалером Ордена Почета Геннадием Ерошиным состоится 14 апреля.

Гражданская панихида пройдет с 11.00 до 12.00 в конференц-зале Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко (г. Пенза, ул. Лермонтова, 28), сообщает пресс-служба областного минздрава.

По окончании церемонии состоится отпевание в Покровском Соборе (г. Пенза, ул. Чкалова, 26). Похоронен Геннадий Ерошин будет на Новозападном кладбище в Пензе.

Напомним, известный врач скоропостижно скончался 12 апреля на 72-м году жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».