Прощайте колеса. В Пензенском районе дорогу усыпали кирпичами – соцсети

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22 июля 2019, 13:02Происшествия
Жительница деревни Лемзяйка Пензенского района рассказала в Сети об «инновационном» способе ремонта дорог.
Видеозапись появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Автор ролика пояснила, что местные жители долгое время просили отремонтировать дорогу.
«Ну, вот и дождались. Все усыпано огромными кирпичами, невозможно проехать. Прощайте колеса», - добавила девушка.
Пользователи в комментариях отметили, что до этого «инновационного» ремонта проезжая часть была лучше.
«Какой ужас, раньше гораздо лучше дорога была», - возмутилась Анна.
«Лучше бы не ремонтировали. Там не только колеса оставишь, но еще и подвеску», - подчеркнул Александр.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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