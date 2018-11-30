Процедуру ЭКО после криоконсервации эмбрионов провели 173 пензячкам

Никак не получается зачать ребенка? Не теряйте драгоценное время - обращайтесь к специалистам. Ведь даже дорогостоящее ЭКО можно пройти бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Материнство доступное всем. В погоне за счастьем многие пары готовы отдать любые деньги, лишь бы увидеть заветные две полоски. Но есть семьи, которые просто не могут потянуть финансово экстракорпоральное оплодотворение. Однако, начиная с 2013 года, ЭКО включено в перечень услуг, которые финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования. С каждым годом количество процедур увеличивается.

«В 2018 году за счет средств ОМС было запланировано 850 процедур, за десять месяцев проведено 623. Главных результатом стало то, что на учет по беременности встали 136 женщин, родились 199 детей, в том числе - 31 двойня и три тройни», - рассказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.

Новацией 2018 года в проведении ЭКО стала возможность осуществления по полису ОМС процедуры криоконсервации эмбрионов, с последующим размораживанием и переносом. Однако хранение за счет средств обязательного медицинского страхования не осуществляется.

«За десять месяцев такой услугой воспользовались 173 женщины, хотя до этого она была платной, теперь же такие гарантии предусмотрена за счет средств государства», - добавила Елена Аксенова.

Для получения квоты на проведение ЭКО необходимо пройти обследование у врача акушера-гинеколога и получить выписку из медицинской карты с показаниями для проведения процедуры. Далее обратиться с документами в региональное министерство здравоохранения, где их изучит комиссия по отбору пациентов для проведения экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС.