06 декабря 2017, 12:04Общество Проблему нехватки врачей в Спасском районе решат в 2018 году Губернатор Иван Белозерцев встретился с жителями Спасского района Пензенской области. Двое обратились к главе региона с вопросом о доступности медицинских услуг.

По их словам, в больницах не хватает узких специалистов: акушера-гинеколога, терапевтов, УЗИ-диагностов. Ситуацию пытаются решить с помощью выездных врачебных бригад, которые приезжают в Спасск два раза в неделю.

«В этом году в систему здравоохранения Пензенского региона пришли более 300 молодых врачей. Мы видим проблему, решаем ее, готовим специалистов, обучая их по целевым договорам в медицинских вузах Пензы, Саратова и Самары, дотируем из областного бюджета плату за их обучение – с тем, чтобы они после окончания учебного заведения приезжали жить и работать в сельские районы.

Что касается федеральных мер поддержки для обустройства молодых специалистов – получения так называемых «подъемных средств», Спасск до недавнего времени не мог войти в соответствующую программу, поскольку имеет статус города. Мы обращались к президенту, с 2018 года маленькие города тоже стали туда включать. Для выпускников медицинских вузов это станет новым стимулом ехать в глубинку», - сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор отметил, что в регионе увеличивают бюджетное финансирование на подготовку врачей и среднего звена, а также повышение их квалификации.

«Думаю, нам нужно еще два-три года на то, чтобы закрыть в Пензенской области все свободные вакансии в сфере здравоохранения. Конкретно ваша проблема будет решена в следующем году. До этого времени возможен более плотный график работы в Спасске врачебных бригад. Жители сельских районов области должны получать медицинские услуги в полном объеме», - резюмировал он.

Общество

просмотров 120

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/56458/

Новости по теме: