Прижало водителя. Стали известны подробности ДТП в Терновке

В Пензе в Терновке утром 18 июля автомобиль Lada Kalina врезался в отбойник. В пресс-службе ППСЦ сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла в 8.16 на улице Терновского. О случившемся дежурному спасателю сообщил очевидец.

В пресс-службе сообщили, что водитель легковушки оказался зажат в салоне, но, когда спасатели прибыли на место происшествия, автолюбитель уже смог самостоятельно выбраться из машины. От медицинской помощи он отказался.

«Специалисты провели осмотр места происшествия на предмет наличия вторичных поражающих факторов и ничего не обнаружили», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее пензенцы публиковали в Сети видеозапись с места происшествия, ее можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».