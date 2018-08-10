Призер Олимпиады-2018 вышла замуж за лыжника из Никольска

Бронзовый призер зимней Олимпиады в Пхенчхане в лыжной эстафете Анна Нечаевская и ее избранник, уроженец Никольска, член команды Республики Татарстан по лыжным гонкам Никита Сурков узаконили свои отношения. Спортсмены сыграли свадьбу в Пензенской области. О своей истории любви и совместных планах на будущее Никита и Анна рассказали съемочной группе телеканала «Экспресс».

Видео, на котором звезде лыжной эстафете после триумфального возвращение с Олимпиады делают предложение, облетело весь интернет. На одном колене перед ней с букетом и кольцом в руках - ее помощник и надежная опора Никита Сурков. Их история похожа на сценарий фильма. Встретившись однажды на сборах, они поняли, что связаны на всю жизнь.

«Мы познакомились в мае 2013 года в Кисловодске, когда Никита попал в сборную страны, а я там уже была в это время, и с тех пор всегда вместе», - рассказала Анна Нечаевская.

Их любовь выдержала испытание расстоянием. Она - уроженка Вологодской области, он - из Никольска. До 2014 года оба тренировались в юниорской сборной страны. Затем Никита ушел в команду Республики Татарстан. Переписки в социальных сетях, телефонные разговоры и поездки друг к другу, причем не только в перерывах между сборами. Когда Анна была в Пхенчхане и готовилась к главным в ее жизни стартам, Никита выступал со своей командой в России. Когда молодой человек понял, что суженой просто необходима его поддержка, то незадумываясь взял билет на ближайший рейс до Южной Кореи.

«Тренера не пускали, так как были соревнования, пришлось идти ва-банк, несмотря на то, что могли выгнать из команды», - сказал он.

Приезд возлюбленного добавил Нечаевской уверенности и помог с блеском финишировать третьей. Тогда Никита понял, что лучшего времени для предложения руки и сердца просто не придумать. Молодой человек вылетел из Пхенчхана на несколько дней раньше, чтобы подготовиться. В день приезда команды на Родину он ждал Анну в аэропорту уже с обручальным кольцом.

«Сначала увидела племянницу, она прыгала с плакатам, затем сестру и маму, но не могла понять, где Никита, как ком в горле застрял, слезы накатились. Затем меня вызвали вперед и я поняла, что сейчас что-то будет», - рассказала Анна Нечаевская.

Свадьбу решили играть в Пензенской области. Молодые люди признаются, что хотели отпраздновать это событие на природе, а пейзаж лучше, чем в Сурском крае, найти сложно. Анна и Никита сыграли свадьбу в конце июля, а буквально спустя пару недель отправились на сборы в Италию.

Сейчас спортсмены готовятся к первенству России по лыжным гонкам, за ним последуют этапы Кубка Мира и, конечно, главный старт сезона - февральский Чемпионат мира. Анна и Никита рассчитывают показать хорошие спортивные результаты. А главную жизненную награду - счастье - они уже завоевали.