Приставы и транспортные полицейские провели в Пензе совместный рейд

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15 августа 2019, 19:02Общество
Судебные приставами совместно с пензенским линейным отделом МВД России на транспорте проводят оперативно-профилактическую акцию «Дебитор» (0+). Ее организуют ежегодно, чтобы лично пообщаться с гражданами, своевременно не оплатившими административные штрафы за нарушения, совершенные в поездах и самолетах, а также на вокзалах и аэропортах. Только с начала 2019 года сотрудниками транспортной полиции судебным приставам направлено на исполнение свыше 700 постановлений о взыскании штрафов.
Как показывает практика, пензенцы не торопятся оплачивать административные штрафы, которые были наложены за действия, угрожающие движению на железнодорожном транспорте, за распитие алкоголя в поездах, на вокзалах, в аэропортах или появление там в нетрезвом виде, за курение в неустановленных местах. Санкции предусмотрены и за хулиганство.
«Неуплата в установленный законом срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере, но не менее 1000 рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», - рассказала старший инспектор отделения исполнения административного законодательства пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Татьяна Саункина.
С начала 2019 года сотрудники транспортной полиции направили судебным приставам 712 постановлений о взыскании штрафов. По ним в государственную казну поступило около 120 тысяч рублей. Более 3000 протоколов стражи порядка составили на вокзалах и в аэропорту, еще 1000 - в поездах.
У исполнителей закона не всегда получается напомнить забывчивым гражданам об обязанности расплачиваться за нарушения. Зачастую приходится стучаться в двери, которые так и остаются закрытыми. Тогда должника заочно уведомляют о том, что в отношении него ведется исполнительное производство.
«Если должник не является, судебным приставом-исполнителем выносится постановление о его принудительном приводе. Некоторые намерено скрываются, потому что помимо неоплаченных штрафов имеют задолженность по кредитным и коммунальным платежам. Либо люди находятся на работе», - сказал судебный пристав-исполнитель Железнодорожного районного отдела Пензы УФССП России по Пензенской области Роман Клочков.
Такие совместные рейды в рамках профилактической акции «Дебитор» на территории региона проводятся ежегодно. В первую очередь, для того, чтобы выявить и привлечь нарушителей, не оплативших штраф в установленный законом срок к административной ответственности.
Даже если должников не оказалось дома, судебные приставы надеются на добросовестность каждого. Нарушителей призывают явиться на прием и расплатиться по долгам.
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