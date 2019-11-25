Пристававшую к зареченцам женщину отправили на лечение

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25 ноября 2019, 15:06Общество
В городе Заречный Пензенской области нашли женщину, которая приставала к местным жителям с детьми.
Изначально информация о странном поведении женщины появилась в соцсетях. Затем в полицию обратился местный житель, который рассказал, что незнакомка назойливо и оскорбительно приставала к нему около детской поликлиники, пишет «Заречье сегодня».
Через соцсети удалось найти еще потерпевших. Так, заявление по факту неадекватного поведения незнакомки было принято еще от одной женщины. В обоих случаях обратившиеся были с детьми.
Сотрудники полиции разыскали назойливую женщину. Оказалось, что она стоит на учете в МЧС-59, но не значилась как социально-опасная личность. В настоящий момент она госпитализирована в психиатрическое отделение, сообщает издание, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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