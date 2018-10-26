Пристав Жидвордова взыскала с пензенца 352 тыс руб

Пензенец не оплатил административные штрафы, у него имелась задолженность по кредиту, а также долг перед гражданином. В итоге накопилась крупная сумма – более 352 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Чтобы побудить мужчину к выплате денег, пристав наложила запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему дома. Пензенец решил продать имущество, но столкнулся с трудностями и ему пришлось оплатить долг, пишет ИА «Пенза-Пресс».