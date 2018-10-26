Пристав Жидвордова взыскала с пензенца 352 тыс руб

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26 октября 2018, 17:59Общество
В Пензе судебный пристав-исполнитель Алла Жидвордова взыскала с гражданина долг по 11 исполнительным производствам.
Пензенец не оплатил административные штрафы, у него имелась задолженность по кредиту, а также долг перед гражданином. В итоге накопилась крупная сумма – более 352 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Чтобы побудить мужчину к выплате денег, пристав наложила запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему дома. Пензенец решил продать имущество, но столкнулся с трудностями и ему пришлось оплатить долг, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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