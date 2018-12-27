Природа одарила пензенцев предновогодним снегопадом

Природа вновь внесла свои коррективы в движение пензенского транспорта. Из-за обильного снегопада, который прошел в городе, автомобильные пробки растянулись на многие сотни метров. Непростой стала дорога и для пешеходов.

40 минут на одной улице - таковы реалии вечерней Пензы. Пробками на дорогах в центре города уже давно никого не удивишь. Но сейчас ситуация стала еще тяжелее. Природа решила одарить пензенцев предновогодним снегопадом. Но это осложнило дорожную обстановку. Автолюбители быстро ехать не рискуют, поэтому и время в пути заметно увеличилось.

Об опасности водителей предупреждают и сотрудники Госавтоинспекции. Они призывают автолюбителей соблюдать скоростной режим и интервал между транспортными средствами, а также быть внимательными рядом с пешеходными переходами. Кроме того, владельцам личных транспортных средств посоветовали ненадолго сменить автомобили на общественный транспорт. Но и здесь их могут ждать неприятные сюрпризы. На оживленных пешеходных улицах под ногами сразу же образовалась снежная каша, а время ожидания нужного автобуса заметно увеличилось.

Однако нашлись и те, кто был только рад предновогоднему снегопаду. Многие пензенцы решили выйти на улицу со своими детьми. Одни катались с горки, другие - играли в снежки. Но многие предпочли просто прогуляться вечером по чистому снегу.

Кстати, многие пензенцы выразили надежду на то, что это не последний предновогодний подарок природы и в преддверии главного зимнего праздника областной центр будут украшать не только яркие огни.