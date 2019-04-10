«Приору» сплющило. В Пензе столкнулись ВАЗ и люксовая иномарка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 апреля 2019, 17:37Происшествия
Днем 10 апреля в Пензе произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел на улице Баумана. Столкнулись автомобили Lada Priora и Mercedes.
Судя по фото, у отечественной легковушки разбит капот, у иномарки повреждено крыло со стороны водителя.
«Priora практически сплющенная, а Mercedes вообще целый», - написал в комментариях подписчик сообщества Ермуз.
«Интересно, как теперь водитель ВАЗа расплатится с владельцем этой люксовой иномарки», - задумался пользователь Влас.
Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 апреля 2019, 19:47В Пензе обсудили вопрос подготовки кадров для предприятий
10 апреля 2019, 19:44Детские игровые площадки Пензы станут безопаснее
10 апреля 2019, 19:42В Пензе планируют блокировать выходы на крыши многоэтажек
10 апреля 2019, 19:37Пензенских школьников учат правилам поведения с инвалидами
10 апреля 2019, 19:29Медвежья услуга. Жители Калинино недовольны ремонтом местной дороги
10 апреля 2019, 19:18Кузнецкие борцы подтвердили статус сильнейших в области
10 апреля 2019, 19:07Пензячка стала лучшим санитарным врачом России
10 апреля 2019, 19:03Неработающий лифт держит пензенских ветеранов в западне полгода