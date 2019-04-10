10 апреля 2019, 17:37Происшествия

«Приору» сплющило. В Пензе столкнулись ВАЗ и люксовая иномарка

Днем 10 апреля в Пензе произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел на улице Баумана. Столкнулись автомобили Lada Priora и Mercedes.

Судя по фото, у отечественной легковушки разбит капот, у иномарки повреждено крыло со стороны водителя.

«Priora практически сплющенная, а Mercedes вообще целый», - написал в комментариях подписчик сообщества Ермуз.

«Интересно, как теперь водитель ВАЗа расплатится с владельцем этой люксовой иномарки», - задумался пользователь Влас.

Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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