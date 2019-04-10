«Приору» сплющило. В Пензе столкнулись ВАЗ и люксовая иномарка

Днем 10 апреля в Пензе произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел на улице Баумана. Столкнулись автомобили Lada Priora и Mercedes.

Судя по фото, у отечественной легковушки разбит капот, у иномарки повреждено крыло со стороны водителя.

«Priora практически сплющенная, а Mercedes вообще целый», - написал в комментариях подписчик сообщества Ермуз.

«Интересно, как теперь водитель ВАЗа расплатится с владельцем этой люксовой иномарки», - задумался пользователь Влас.

Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».