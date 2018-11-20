Принципиальный пензенец может сесть в колонию за долги по алиментам

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20 ноября 2018, 17:06Общество
23-летний житель Земетчинского района Пензенской области не платил алименты ребенку из принципа.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, молодой человек часто ссорился со своей женой. Супруги развелись, и девушка одна воспитывает маленького сына. Теперь парень принципиально не платит алименты ребенку.
В результате долг вырос до 260 тысяч рублей. Пензенцу назначили 80 часов обязательных работ, которые он тоже проигнорировал, тогда его отправили на семь суток в специальный приемник.
Теперь алиментщику может грозить лишение свободы на один год, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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