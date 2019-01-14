14 января 2019, 10:02Происшествия

«Прилег». В Сеть попали фото странной аварии в центре Пензы

В Пензе неподалеку от «Глобуса» произошло странное ДТП. Об этом в Сети сообщил горожанин.

Пользователь опубликовал снимки с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел в районе трех часов дня 13 января.

Пензенцы в комментариях недоумевают, как могло так произойти, что машина оказалась на обочине и «прилегла» на другую. Они предположили, что одна из машин была вплотную к краю дороги, а вторая решила проехать мимо нее по сугробу и в итоге прижала ее под углом.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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