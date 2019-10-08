Прихожанам храма в Лунинском районе явилось чудо

Люди приходят в самый старинный храм Лунинского района не только с молитвами, но и с просьбами, а также большими надеждами. Деревянная церковь в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы в селе Липяги была построена три века назад.

«В 1681 году земля была дарована воеводе Григорию Мартынову, который строил Шукшинский оборонительный стан, поэтому село назвали в его честь, но через несколько лет его переименовали в Пятницкое», - рассказал местный житель Виктор Сушков.

История храма с непростой судьбой связана с небольшим селом. Сейчас там живет всего 150 человек, тем не менее несколько лет назад люди решили самостоятельно восстановить церковь, разрушенную в 30 годы прошлого века. Любовь Кузнецова - женщина, благодаря которой даже в заброшенных помещениях всегда было чисто. Она десятилетиями заботилась о кирпичных стенах, приносила туда иконы и в одиночку молилась.

«Наша церковь обладает целебными свойствами. Здесь мой уголок, молитву читаю, прислонившись к стене. Она была разрушена, окон не было, только ямы», - сказала она.

Верующие, взявшиеся за восстановление храма, рассказали о явившемся им чуде. По словам жителей, на стенах сами по себе начали проявляться древние фрески, которые долгое время были скрыты от глаз. На пожертвования в храме забетонировали полы и вставили окна. На фасаде установили строительные леса, которые необходимы для сооружения купольной крыши.

«Без церкви сейчас вообще нельзя жить. Мало ли что на душе, с детьми, а в храм придешь, помолишься, попросишь и все как-то сглаживается. Стараюсь если давать денег, то на детей записать», - рассказала жительница Пензы Нина Алдаева.

«Раньше приезжал в это село, казалось, что оно вымерло. Пустота, на улицах никого. В 2019 году вернулся и был приятно удивлен. Пять велосипедов около храма, детишки бегают, в церкви работы идут», - сказал благочинный Лунинского округа Павел Курганов.

По задумкам сельчан рядом с храмом установят памятник воинам. На мемориал нанесут около 150 имен жителей, которые были призваны на фронт в годы Великой Отечественной войны. Активисты попросили помочь в благоустройстве депутатов регионального Законодательного Собрания. Парламентарии подтвердили, что окажут финансовую поддержку в рамках нового проекта «Территория добрых дел».