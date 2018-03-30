Пригородный поезд поменял режим отправления со станции «Морсово»

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30 марта 2018, 17:08Общество
В Пензенской области изменилось расписание движения ряда пригородных поездов.
Так, с 1 апреля пригородный поезд №6138 «Морсово-Вернадовка» будет отправляться со станции «Морсово» на 13 минут раньше действующего расписания. Отправка планируется в 17.30, а прибытие – в 19.52, сообщили в пресс-службе Башкортостанской ППК.
Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит планировать свои поездки заранее.
Информация об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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