Пригородный поезд поменял режим отправления со станции «Морсово»

Так, с 1 апреля пригородный поезд №6138 «Морсово-Вернадовка» будет отправляться со станции «Морсово» на 13 минут раньше действующего расписания. Отправка планируется в 17.30, а прибытие – в 19.52, сообщили в пресс-службе Башкортостанской ППК.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит планировать свои поездки заранее.

Информация об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах, пишет ИА «Пенза-Пресс».