Прием абитуриентов в техникумах Пензы могут продлить до ноября

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01 августа 2018, 11:34Образование
В пензенских профобразовательных организациях продолжается прием абитуриентов.
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, план приема на учебный год по очной форме составляет 4090 бюджетных мест. По состоянию на 31 июля было подано 3648 заявлений, план приема выполнен на 89,2%.
Наибольшей популярностью пользуются педагогические специальности «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическое воспитание»; специальности строительного профиля: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Архитектура», а также по направлениям подготовки: «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Пожарная безопасность», «Графический дизайнер», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Конкурс составляет два или более человека на место.
В рамках приемной кампании набор осуществляется на профессии и специальности, относящиеся к категории ТОП-50 и ТОП-регион, то есть являющиеся приоритетными для экономики региона.
«Прием в колледжи и техникумы осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) и по очной форме обучения продлится до 15 августа, а при наличии свободных мест по специальности или профессии – до 25 ноября. В случае конкурса зачисление в учебное заведение будет осуществляться на основе рейтинга аттестатов. Тем абитуриентам, которые не пройдут по конкурсу, будет предложено обучение по другой специальности», - рассказал замначальника управления профессионального образования и молодежной политики Андрей Сафронов.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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