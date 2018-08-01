Прием абитуриентов в техникумах Пензы могут продлить до ноября

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, план приема на учебный год по очной форме составляет 4090 бюджетных мест. По состоянию на 31 июля было подано 3648 заявлений, план приема выполнен на 89,2%.

Наибольшей популярностью пользуются педагогические специальности «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическое воспитание»; специальности строительного профиля: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Архитектура», а также по направлениям подготовки: «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Пожарная безопасность», «Графический дизайнер», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Конкурс составляет два или более человека на место.

В рамках приемной кампании набор осуществляется на профессии и специальности, относящиеся к категории ТОП-50 и ТОП-регион, то есть являющиеся приоритетными для экономики региона.

«Прием в колледжи и техникумы осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) и по очной форме обучения продлится до 15 августа, а при наличии свободных мест по специальности или профессии – до 25 ноября. В случае конкурса зачисление в учебное заведение будет осуществляться на основе рейтинга аттестатов. Тем абитуриентам, которые не пройдут по конкурсу, будет предложено обучение по другой специальности», - рассказал замначальника управления профессионального образования и молодежной политики Андрей Сафронов.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».