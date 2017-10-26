26 октября 2017, 19:52Происшествия Причиной страшного пожара в Леонидовке мог стать взрыв котла В поселке Леонидовка Пензенской области 19 семей лишились своего жилья из-за пожара, вспыхнувшего в многоквартирном доме. Барак был построен в первой половине XX века как конюшня. Позже в деревянном здании расположилась местная школа. 32 года назад школа превратилась в жилой дом. В результате пожара здание уничтожено почти полностью.

Поселок Леонидовка 26 октября утонул в густом дыму и наполнился ревом сигналов пожарных машин. Горело одноэтажное здание бывшей школы, ныне - многоквартирный дом.

«Пожар произошел в квартире №15, возможная причина - взрыв бытового котла», - пояснил заместитель начальника ГУ МЧС по Пензенской области Игорь Черушов.

Хозяева котла сообщили, что газовый прибор был куплен недавно. Установкой занимались специалисты газовой службы. Происшествие случилось в обеденный перерыв, когда хозяева были дома. Услышав громкий хлопок, они вбежали на кухню, но сделать ничего не смогли. Пламя от объятого огнем котла перекинулось на потолок.

«Пожар мгновенно перешел в чердачные помещения и распространялся в обе стороны», - добавил Игорь Черушов.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов огнем было объято около 1000 квадратных метров здания. Всего в ликвидации пожара участвовали девять единиц техники и 36 человек личного состава пожарных подразделений Пензенского района и города. В пожаре никто не пострадал.

Представители поселковой администрации сообщили, что все семьи, потерявшие жилье, размещены у родственников и знакомых. На месте пожара работают эксперты. Им предстоит установить причины и обстоятельства происшествия.

Происшествия

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