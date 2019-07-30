Пензенцы складируют мусор возле прибрежной зоны Суры

Грязь, бытовой и строительный мусор - как неотъемлемая часть пейзажа спального района. Волонтеры экологического движения «Зеленая волна» отреагировали на просьбы жителей и вышли в рейд в район станции «Пенза- 4». Оказалось, что на одном из берегов Суры кто-то устроил настоящую свалку мусора.

Свалка расположилась всего лишь в паре километров от центра города. В воде - запутавшиеся в водорослях бутылки. Однако волонтеры экологического движения «Зеленая волна» не исключают, что пластиковая тара залегла и глубоко на дно.

«Во время дождей происходит растворение вредных веществ, и они попадают в Суру. Не стоит говорить о том, что это единичные случаи. Они складываются вместе в единое целое и наносят огромный вред окружающей среде», - сказал главный аналитик информационно-аналитического центра взаимодействия в борьбе с экологическими проблемами и нарушениями Пензы и Пензенской области Максим Савинков.

Место свалки тщательно скрыто густым кустарником, так что мусор едва ли можно заметить. По словам волонтеров, отходы сгружают либо местные жители, знающие об укромном месте, либо подрядные организации, которые занимались сносом аварийных домов.

«Местные предприимчивые люди не довозят мусор до полигона ТБО, а вываливают в укромных уголках города. Поймать за руку таких вандалов - целая проблема. Вы понимаете, наряд полиции в кустах должен спрятаться, все это фиксировать на камеру, чтобы их запечатлеть и предъявить им что-то», - рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Зеленая прибрежная зона могла бы стать неплохим местом отдыха горожан, но в нынешнем ее виде она пользуется особой популярностью разве что у людей без определенного места жительства. Об этом можно судить не только по мусору, но и по сооруженным возле заброшенной бани самодельным лежакам.

По словам волонтеров экологического движения «Зеленая волна», подобное соседство с жилыми домами недопустимо. Они намерены направить материалы о свалке вблизи водоохранной зоны Суры в региональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.