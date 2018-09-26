При столкновении двух иномарок на ул. Красной пострадал мужчина

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26 сентября 2018, 14:34Происшествия
В Ленинском районе города Пензы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Машины столкнулись 25 сентября в 10.15 напротив дома №71 по улице Красная. Участниками аварии стали Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 54-летний водитель, и Chevrolet Cruze, управлял которым 36-летний мужчина.
В результате происшествия травмы получил водитель второй иномарки, его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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