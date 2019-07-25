При реконструкции парка «Комсомольский» намерены сохранить стиль 60-х годов

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25 июля 2019, 15:37Общество
Воронежская компания «СовТехЭко» разрабатывает проект реконструкции парка «Комсомольский» в Пензе.
В контракте указано, что работу нужно выполнить до 25 декабря. В проекте требуется предусмотреть зону для размещения арт-объектов советской эпохи, детские и спортивные площадки, дорожки для катания на велосипедах, скейтбордах, ВМХ, занятия бегом, концертные и танцевальные зоны. Также необходим фонтан.
Предусматривается капитальный ремонт административного здания, колоннады, дорожек и ограждений. Здания роллердрома просят оставить без изменений.
В художественных решениях обязательно нужно сохранить стиль эпохи создания парка – 50-х–60-х годов прошлого века.
Цена контракта - 3 370 042 рубля.
Напомним, в прошлом году парк переименовали. Вместо «Олимпийского» ему вернули прежнее название – «Комсомольский». Губернатор Иван Белозерцев поручил в честь 100-летия комсомола провести реконструкцию парка, сохранив его особенности.
Парк создали в Пензе в 1958 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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