14 января 2019, 09:32Происшествия

При пожаре в Кузнецке пострадал один человек

Утром 14 января в городе Кузнецке Пензенской области вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 4.26 на ул. 3-я линия загорелся срубовый дом. Он выгорел изнутри, огонь также уничтожил кровлю. В пожаре пострадал один человек, его состояние в управлении не уточнили.

Огонь тушили 12 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7836637/

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