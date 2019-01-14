При пожаре в Кузнецке пострадал один человек

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14 января 2019, 09:32Происшествия
Утром 14 января в городе Кузнецке Пензенской области вспыхнул пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 4.26 на ул. 3-я линия загорелся срубовый дом. Он выгорел изнутри, огонь также уничтожил кровлю. В пожаре пострадал один человек, его состояние в управлении не уточнили.
Огонь тушили 12 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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