При пожаре в Чаадаевке погиб мужчина

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28 декабря 2018, 16:07Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области проводится доследсвенная проверка по факту смерти 64-летнего мужчины при пожаре.
По данным следствия, 27 декабря примерно в два часа ночи загорелся дом по улице Центральной в поселке Чаадаевка. Когда пожар потушили, на кухне нашли тело хозяина жилища. По предварительной информации, очаг возгорания находился именно в этом помещении. Точные его причины установят после проверки.
При осмотре тела погибшего обнаружили только следы ожогов. Точная причина смерти станет известна после заключения судмедэкспертов, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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