При попытке убежать от стражей порядка пьяного пензенца подвели ноги

Водитель машины ради того, чтобы скрыться от инспекторов ДПС, бросил собственный автомобиль и пытался убежать. Но сделать это ему помешало то, из-за чего за ним устроили погоню - алкогольное опьянение.

Чтобы провести тестирование, инспекторам ДПС пришлось погоняться за водителем. Странное движение автомобиля рано утром заметил один из жителей Пензы. По его словам, в машине громко играла музыка, в салоне было три или четыре молодых человека.

«Они чуть не сбили двух пожилых людей, которые, как я понимаю, были дачниками и шли на остановку. Я позвонил в полицию, передал дежурному необходимую информацию - номер, цвет машины и направление движения», - рассказал очевидец.

«Мы с напарником отправились на служебном автомобиле на задержание. Настигли транспортное средство в районе автовокзала. Водитель не хотел останавливаться, но затем вышел из машины и пытался скрыться в пешем порядке», - прокомментировал инспектор ДПС Тимур Шакирзянов.

Убежать от стражей порядка водителю и его пассажирам помешало спиртное. Косвенный признак их опьянения - резкий запах изо рта - подтвердил тест. Задержанные сознались, что выпили бутылку виски. Пробив водителя по базе данных, инспекторы узнали, что он и раньше ездил пьяным за рулем. А это значит, что теперь ему грозит уже не административная, а уголовная ответственность.